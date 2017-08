10 couples parfaits : Un date challenge nauséabond, Estelle et Felipe se disputent, ce qu'il faut retenir de l'épisode 41 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

La semaine dernière, Elsa Fayer a proposé aux candidats une semaine spéciale... En effet, le jeu approche à sa fin. Plusieurs d'entre eux vont avoir la chance de remporter des dates de 24 heures. L'occasion pour certains de vivre des moments forts et savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Pour cela, ils vont devoir renoncer à une cérémonie des couples et ils ne sauront pas combien de couple parfaits ils ont identifié. Une décision qui ne plaît pas à Yoann et Sarah, qui avouent à la présentatrice ne pas être d'accord avec l'idée d'une semaine spéciale. C'est également l'avis de Felipe qui s'est écharpé avec Estelle...

Estelle se pose des questions...

Dans la villa, les couples se font et se défont... La semaine dernière, Estelle et Felipe ont eu une violente altercation, ce qui a eu le don de faire réfléchir le Québécois. Le jeune homme ne doute pas de ses sentiments, mais il attend des preuves de la part d'Estelle. "Estelle doit me prouver qu'elle m'aime", déclare-t-il à la caméra. Le date de 24 heures est l'occasion pour eux de régler leurs différends et pourquoi pas solidifier leur couple ? Après avoir passé la nuit seule, la jeune femme de 23 ans ressent le besoin de se défouler. Elle décide de faire une séance de sport avec son ami Yoann pour extérioriser. Course à pieds, squats, séance d'abdos... la candidate se donne à fond.

Une date de 24 heures à la clé !

L'heure du date challenge a sonné ! Ce challenge s'appelle la douche de la vérité. Le principe est simple ! En binôme, les couples - constitués par Olivier et Caroline - ont à leur disposition dix sceaux aux contenants peu ragoûtants. L'objectif est de bien répondre aux questions afin de ne pas recevoir une douche aux odeurs nauséabondes. A la clé : un date de 24 heures dans un cadre idyllique. Et c'est Fabien et Estelle qui partent en date à deux... Ce qui a le don d'énerver Felipe qui voit ce rendez-vous comme une trahison...

Estelle et Felipe : rien ne va plus

"J'ai remporté l'épreuve pour te venger", déclare Estelle à Felipe, pleine de colère. La jeune femme a remporté le date challenge et s'envole avec Fabien pour une date de 24 heures. La jeune femme décide de revenir sur les insultes que le jeune homme a proféré envers la jolie blonde. Le Québécois argumente en disant que la candidate n'a jamais eu aucune compassion envers lui. "Il veut jouer, je vais jouer, je ne vais pas me gêner pour profiter de mon date", conclut Estelle avant de partir aux bras de Fabien. Ambiance.