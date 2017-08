10 couples parfaits : Une semaine spéciale, Estelle et Felipe s'écharpent... ce qu'il faut retenir de l'épisode 40 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Contre toute attente, Marion et Felipe ont été désignés par les habitants pour partir en date. C'est à l'occasion d'une balade à cheval que les deux célibataires ont appris à se connaître. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant est bien passé. "J'ai découvert que l'on partageait les mêmes valeurs avec Felipe, la même manière de penser, je pense que c'est cohérent qu'il soit mon match parfait", a même avoué la jeune femme... Un autre couple est parti en date : Yamina et Illan. Les deux amis sont revenus sur les divers incidents survenus avec Iris...

Felipe inquiet pour Estelle

Les récents événements n'étaient pas propices à l'entente entre Estelle et Iris. Pour autant, les deux jeunes femmes ont enterré la hache de guerre et sont reparties sur de bonnes bases, ce qui a le don d'énerver Felipe, fraîchement revenu de sa date avec Marion. "J'ai un lien avec Iris depuis le début du jeu", avoue la jeune femme suite aux regards accusateurs du Québécois. "Elle a présenté ses excuses, je les entend", enchaîne-t-elle. Marion partage l'avis de Felipe. Elle ne comprend pas pourquoi la jolie brune reparle à celle qui a causé du tort à plusieurs habitants dans la villa, dont elle.

Un nouveau couple parfait identifié



L'heure de la cérémonie a sonné pour les 10 couples parfaits. Ce soir, ils ont obtenu 6 bonnes réponses, ce qui signifie que 6 couples parfaits ont été identifiés par les candidats. Une bonne nouvelle pour Yamina, qui est contente de voir le jeu avancer. Une question subsiste : Qui est le nouveau couple parfait identifié ?

Une semaine spéciale...

Dans un même temps, Elsa Fayer propose aux candidats une semaine spéciale... En effet, le jeu approche à sa fin. De ce fait, plusieurs d'entre eux vont avoir la chance de remporter des dates de 24 heures. L'occasion pour certains de vivre des moments forts et savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Pour cela, ils vont devoir renoncer à une cérémonie des couples et ne sauront pas combien de couple parfaits ils ont identifié. Une décision qui ne plaît pas à Yoann et Sarah, qui avouent à la présentatrice ne pas être d'accord avec l'idée d'une semaine spéciale. C'est également l'avis partagé par Felipe.

Felipe s'en prend à Estelle : "Tu es un mouton"

Lors de la cérémonie, Felipe a fait savoir qu'il ne voulait pas de cette semaine spéciale, ce qui a le don d'agacer Estelle, qui ne comprend pas son choix. Lorsque Quentin demande qui veut partir en date privé, Estelle lève la main, mais Felipe ne semble pas être du même avis. "Tu es un mouton", déclare le Québécois à sa petite-amie. Pour les autres habitants, le couple formé par Estelle et Felipe est bancal. Iris et Yamina avouent ne pas réussir à suivre le candidat.