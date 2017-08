10 couples parfaits : Yamina et Illan s'apprivoisent, Iris et Quentin se découvrent... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 44 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Quentin et Yamina ont été élus "couple parfait de la villa" par les autres habitants. Ils remportent dont une date privée de 24 heures... Mais ils ne sont pas les seuls. En effet, Iris et Illan sont aussi de la partie. La raison ? Le lyonnais et la parisienne sont les potentiels matchs des deux amoureux. Dans un même temps, la relation conflictuelle entre Estelle et Felipe empire...

Estelle en plein doute

"Encore une fois il a merdé", déclare Estelle à Fabien, après une énième dispute. La jeune femme est perdue et ne sait plus si elle doit continuer son histoire d'amour avec Felipe. Elle se rend compte que sa relation est toxique avec le jeune homme et qu'elle pourrait fortement la fragiliser.

Yamina et Illan : un date au sommet

A peine arrivés, les quatre habitants sont déjà séparés. Illan part en date avec Yamina et Iris part avec Quentin. Au programme : une soirée en tête-à-tête. L'occasion pour eux quatre de se découvrir un peu plus et d'avancer dans leur quête. Un coup manqué pour Illan qui comptait sur cette soirée pour renouer avec sa dulcinée. Même si elle est déçue, la copine de Quentin apprécie de passer un moment avec le lyonnais. Elle en est sûre, le jeune homme est "THE perfect match".

Iris et Quentin : un date loupé

De leur côté, Iris et Quentin mangent dans la chambre, sur le lit. Et entre eux, le courant ne passe pas. "C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un très mauvais départ, donc on essaye de savoir pourquoi on est match, on se pose des questions pour creuser la chose", admet la parisienne. Elle décide donc de questionner le beau gosse pour savoir s'ils ont des points communs. Et ils en ont ! Tous les deux aiment les jeux de regards. "Je ne pensais pas que tu étais comme moi", déclare le Marseillais, qui n'en revient pas qu'Iris soit son match.

Estelle et Felipe se rapprochent

A la villa, les habitants sont d'humeur joueuse. A l'occasion d'une soirée où tour à tour, ils imitent Sarah, s'en suit une soirée dansante au cours de laquelle Estelle se rapproche de son Felipe. Alors que le jeune homme veut discuter sérieusement avec la jeune femme, cette dernière propose d'aller se coucher dans la love room. Mais, pendant la nuit, le Québécois a tenté à plusieurs reprises de parler à sa belle... Et c'est un échec. Le lendemain matin, les deux tourtereaux discutent. "J'essaye d'avoir une discussion avec elle, mais Estelle elle ne voulait pas trop... C'est un des trucs qui m'énerve le plus, mais je garde espoir", avoue-t-il à la caméra avant de rejoindre sa copine dans le salon. Réussiront-ils à renouer le dialogue ? Pour le moment, c'est le statu quo...