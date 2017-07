10 couples parfaits - Episode 16 du 24 juillet 2017  

Dans l'épisode 16 de 10 couples parfaits : c'est le jour du date challenge, pour cette épreuve, les gagnants auront une mauvaise surprise, bien que l'activité proposée en vaille la peine, les candidats devront tirer au sort le prénom de celui/celle qui les accompagneront. Cette condition déçoit les habitants qui pensaient profiter d'un rendez-vous avec la personne avec laquelle ils ont le plus d'affinité. Deuxième moment clé de l'épisode, Illan s'attire les foudres des filles car il ne supporte pas la blague que Sarah lui fait. Il s’énerve rapidement et en vient presque au main avec Quentin. Iris intervient peu de temps après et dit à Illan des mots qu'elle risque de regretter plus tard. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1