10 couples parfaits - Episode 17 du 25 juillet 2017  

Dans l'épisode 17 de 10 couples parfaits : C'est la fameuse élection de Miss et Mister 10 couples parfaits. Les candidats doivent défiler dans leur plus belle tenue mais également faire part aux autres d'un talent caché. Autre moment clé de la journée, entre Iris et Illan le contact est rompu. La jeune femme a décidé de faire son aventure de son côté après avoir été très déçue du comportement d'Illan. Le jeune homme a donc décidé de rendre Iris jalouse avec Marion. Les deux candidats se rapprochent alors dangereusement et un jeu de séduction s'installe entre eux. Ce jeu ne passe inaperçu pour personne. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1