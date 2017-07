10 couples parfaits - Episode 18 du 26 juillet 2017  

Dans l'épisode 18 de 10 couples parfaits : la love machine hebdomadaire arrive à grands pas. Tom et Yamina et Iris et Quentin sont partis en tête à tête et dès leur retour, ils vont tester leur compatibilité. A côté de ça, l'histoire entre Fabien et Estelle fait parler d'elle. Y a-t'il eu, ou non rapprochement et éventuellement bisous entre les deux candidats alors qu'Estelle est en couple avec Felipe ? Fabien maintient que oui alors qu'Estelle jure que non. Qui Felipe va-t-il croire ? Sa relation avec Estelle va-t-elle résister à cette épreuve ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1