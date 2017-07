10 couples parfaits - Episode 20 du 28 juillet 2017  

Dans l'épisode 20 de 10 couples parfaits : Suite à la révélation de Pariss et Mickaël, il n'y aura pas de cérémonie des couples cette semaine. Elsa Fayer n'accepte pas que les deux candidats aient menti pour intégrer le jeu. Néanmoins, elle a quelque chose à dire aux habitants. Elle rassemble tout le monde dans le salon pour annoncer le verdict. De plus, dans cet épisode, concernant l'histoire entre Iris et Illan, elle semble s'arranger. En effet, Illan tient beaucoup à la jolie blonde, il fait le premier pas vers elle. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1