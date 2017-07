10 couples parfaits - Episode 21 du 31 juillet 2017  

Une nouvelle semaine commence au sein de la villa de 10 couples parfaits. Entre Felipe et Estelle rien ne va, l'histoire avec Fabien a laissé un froid entre les deux tourtereaux. Par conséquent, dès son réveil Felipe veut mettre les choses aux clairs avec les habitants. Il réunit tout le monde dans la cuisine. Alors qu'il commence à donner son point de vue, Yamina tente de donner le sien, il ne la laisse pas parler et une dispute éclate ! Autre moment clé de la journée, ce sont Mathieu et Claire qui vont choisir les binômes du prochain date challenge. La réaction des habitants ne se fait pas attendre ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1