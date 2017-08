10 couples parfaits - Episode 22 du 1 août 2017  

Dans votre épisode de mardi soir (1er août) : plus rien ne va dans la villa des 10 couples parfaits. Illan joue avec le feu et ce feu s'appelle Marion. Les deux candidats pensent être un couple parfait. C'est dernier temps, ils se sont rapprochés sans même penser une seconde à la belle Iris, en couple depuis le début de l'aventure avec Illan. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Iris ne s'en rend même pas compte. Illan joue sur les deux tableaux, il dit des mots doux à Iris et la seconde d'après il cherche à séduire Marion. Jusqu'où ce petit jeu va-t-il aller ? Iris va-t-elle enfin ouvrir les yeux sur Illan ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.