10 couples parfaits - Episode 23 du 2 août 2017  

Dans votre épisode de mercredi soir (2 août) : Les trois couples qui ont gagné le date challenge de la semaine sont partis en rendez-vous. Marion et Illan, Sarah et David et Estelle et Yoann sont allés faire de la tyrolienne. Pendant cette sortie, Illan et Marion sont plus proches que jamais, ce qui n'échappe pas à Sarah. La jeune femme prend sur elle mais la situation l’énerve beaucoup. Pour les habitants qui sont restés à la maison, c'est l'heure pour les garçons de se faire maquiller par les filles. Et le plus inattendu dans tout ça, c'est qu'ils ne semblent pas détester cette idée. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1