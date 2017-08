10 couples parfaits - Episode 24 du 3 août 2017  

Dans votre épisode de jeudi soir (3 août) : La love machine donne enfin son verdict. Marion et Illan sont-ils l'un des 10 couples parfaits ? Une chose est sûre, peu importe la réponse à cette question, la maison sera sans dessus dessous. En effet, Illan est déçu du comportement de ses amis, Fabien et Quentin, en qui il avait confiance. Les deux jeunes hommes ont trahi la parole qu'ils avaient donné à Illan. Autre moment clé de votre épisode du soir, Sarah qui ne supporte plus les mensonges de Marion. La jeune belge pense avoir vu Marion et Illan s'embrasser mais Marion continue de nier et de couvrir Illan, en couple avec Iris. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.