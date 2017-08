10 couples parfaits - Episode 25 du 4 août 2017  

Dans votre épisode de vendredi soir (4 août) : Le jour de la cérémonie des couples est arrivé. Sarah se lève du mauvais pied à cause d'Illan et Marion qui ont fait beaucoup d'allers-retours dans la chambre dans la nuit, elle règle ses comptes avec Marion à peine levée. Dans la journée, les candidats discutent de la stratégie à mettre en place pour la nouvelle cérémonie, vont-ils trouver un plan que tous vont suivre ? Quant à Iris, elle est au plus bas, la jolie blonde vit mal son aventure au sein d'habitants qui se mêlent de son histoire avec Illan. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.