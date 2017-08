10 couples parfaits - Episode 26 du 7 août 2017  

Dans votre épisode de lundi soir (7 août) : C'est la fameuse journée du date challenge. Et pour l'épreuve de la semaine, les garçons doivent récupérer les filles sur la rive d'en face en paddle. Ils doivent choisir la fille de leur choix et les trois garçons les plus rapides seront sélectionnés pour aller en date avec la fille qu'ils ont ramené. Et plus encore, dans votre épisode du jour, Iris ouvre enfin les yeux sur Illan et ne veut plus entendre parler de lui. Pour retomber sur ses pattes, Illan essaye de manipuler les filles. Mais ce n'est pas gagné ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.