10 couples parfaits - Episode 27 du 8 août 2017  

Dans votre épisode de mardi soir (8 août) : Pour détendre un peu le groupe, c'est soirée karaoké ! Tous sont contents de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. La plus enchantée reste Iris, la jeune femme a remonté la pente et laissé Illan derrière elle. Concernant Illan, il semble au fond du trou, l'absence et l'ignorance d'Iris est très dure à accepter. Il veut la récupérer mais est conscient que ce n'est pas gagné. Il préfère alors s'isoler plutôt que voir Iris s'amuser. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1