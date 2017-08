10 couples parfaits - Episode 28 du 9 août 2017  

Dans votre épisode de mercredi soir (9 août) : Les six gagnants du date challenge de la semaine sont en rendez-vous. C'est le moment pour Tom et Hagda de briser la glace. Depuis quelques jours, les deux tourtereaux sont en froid. Hagda reproche à Tom le comportement qu'il a avec Marion. Autre moment clé de votre épisode, un couple va être testé en love machine. Alors qui de Tom et Hagda, Marion et Olivier ou Fabien et Iris vont aller dans le fameux révélateur de comptabilité ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1