10 couples parfaits - Episode 29 du 10 août 2017  

Dans votre épisode de jeudi soir (10 août) : Marion n'arrive plus à vivre son aventure totalement depuis ce qu'il s'est passé avec Illan. Elle a conscience d'avoir fait beaucoup de mal à Iris et elle semble regretter. Marion prend son courage à deux mains et avoue toute la vérité à Iris. Mais d'autres tensions font leurs apparitions dans la maison. En effet, Felipe est remonté contre les garçons car ils ont choisi d'envoyer Estelle en date avec un autre ! Encore une fois, la maison est sans dessus dessous !