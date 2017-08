10 couples parfaits - Episode 32 du 15 août 2017  

Dans votre épisode de mardi soir (15 août) : La veille, Tom est parti en rendez-vous avec Estelle, Caroline et Marion afin de les découvrir et l'aider à trouver son match. Mais la soirée n'a pas fini comme elle aurait dû. En effet, Tom et Marion se sont beaucoup rapprochés et ont montré un belle complicité. Une chose est sûre, à cet instant, Tom ne pensait pas à Hagda. De retour à la villa, ils se sont jurés de ne pas parler de ce qu'il c'était passé aux autres, bien évidemment tout ce sait avec le temps. Les tensions vont rapidement reprendre dans la maison. 10 couples parfait - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1