10 couples parfaits - Episode 33 du 16 août 2017  

Dans votre épisode de mercredi soir (16 août) : Les habitants ayant remporté le date challenge de la semaine vont se découvrir en allant en tête à tête. Yamina et Illan, Olivier et Sarah ainsi que Quentin et Caroline quitteront la villa le temps du rendez-vous. A leur retour, l'un des trois couples sera testé en love machine. Pour Yamina, savoir qu'elle a des chances de quitter Quentin, devient très compliqué à gérer. Elle profite aux maximum des moments passés avec lui. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.