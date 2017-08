10 couples parfaits - Episode 34 du 17 août 2017  

Dans votre épisode de jeudi soir (17 août) : L'assemblée arrive à grands pas. Cette semaine, les filles doivent choisir qui elles vont tester en love machine. Le choix se tourne vers Quentin pour les garçons, ce qui agace Yamina. De plus, pendant cette assemblée, la tension monte entre Iris et Marion. Les deux jeunes femmes se provoquent. Quant à Quentin, il n'en peut plus du comportement de Felipe, qui ne joue pas le jeu et fait en sorte de rester avec Estelle. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.