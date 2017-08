10 couples parfaits - Episode 35 du 18 août 2017  

Dans votre épisode de vendredi soir (18 août ) : Comme tous les vendredis, c'est le moment de la cérémonie des couples. A cause du mauvais temps, celle-ci se passe à l’intérieur de la villa. Cette semaine, la cérémonie va être mouvementée. Les habitants ont décidé de vider leur sac et régler leur compte ! Iris ouvre la danse, s'enchaîne Marion puis Tom et d'autre encore. Encore une fois, la villa va être sans dessus dessous ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1