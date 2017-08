10 couples parfaits - Episode 37 du 22 août 2017  

Dans votre épisode de mardi soir (22 août) : les six gagnants du date challenge de la semaine partent en rendez-vous. Cette semaine, c'est activité Karting ! Iris est prête à tout donner et compte bien s'amuser ! Pour Illan et Fabien, cette course tourne en vrai combat de coqs, qui va réussir à impressionner la belle Iris ? Suite à cette course, les trois couples partiront en tête à tête, et parmi ces dates se trouvent celui de Iris et Illan. Les deux célibataires, ayant récemment rompu, vont -ils bien s'entendre ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1