10 couples parfaits - Episode 38 du 23 août 2017  

Dans votre épisode de mercredi soir (23 août) : Nous connaîtrons enfin le résultat de la love machine de la semaine. En effet, Caroline et Olivier vont tester leur compatibilité. Vont-ils rejoindre Claire et Mathieu en lune de miel ? Sarah, quant à elle, commence à avoir peur que son amie de l'aventure, Caroline et Olivier, quitte la maison. De plus, la jolie belge a récemment avoué avoir eu un vrai coup de cœur pour le jeune homme. Alors Sarah va-t-elle perdre ses deux piliers de l'aventure ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1