10 couples parfaits - Episode 42 du 28 août 2017  

Dans votre deuxième épisode de lundi soir (28 août) : Yoann, Sarah, Fabien et Estelle partent pour le super date de 24h. Avant de partir, Estelle tente de rassurer Felipe et lui promet qu'elle ne dormira pas avec Fabien mais bien avec Sarah. Suivra-t-elle sa promesse ? Pendant ce rendez-vous, les quatre candidats vont apprendre à se connaître et l'un des deux couples partira en love machine. 10 couples parfaits - dernière semaine d'aventure - du lundi au vendredi à partir de 17h40 sur NT1. Finale le jeudi 31 août à 21h.