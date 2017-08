10 couples parfaits - Episode 44 du 29 août 2017  

Episode 44 du 29 août 2017 - Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître ? 20 célibataires, 10 couples parfaits… Parviendront-ils tous à découvrir leur âme sœur ? 10 femmes et 10 hommes célibataires ont été choisis pour former 10 couples parfaits ! Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes de leurs personnalités a été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales. Un seul objectif : identifier les 10 couples parfaits ! Chaque célibataire trouvera-t-il son « âme sœur » ? Pour ce nouveau programme adapté du format américain « Are you the one ? » et présenté par Elsa Fayer, bienvenue dans le jeu le plus ambitieux avec à la clé 200 000 euros à partager. Si tout le monde arrive à trouver son âme sœur, ils peuvent repartir avec un double gain : l’amour et l’argent. En revanche, s’ils ne parviennent pas à trouver les 10 couples parfaits, ils perdent tout ! Durant 10 semaines, dans une somptueuse villa au soleil, les 20 célibataires vont se prêter au jeu de plusieurs « dates challenges » afin de provoquer des rendez-vous pour faire plus ample connaissance et plus si affinités…Chaque semaine, ils se présenteront deux par deux à « la Cérémonie des couples ». Ils découvriront alors combien de couples parfaits ont été identifiés mais il ne leur sera jamais révélé lesquels. Il existe un seul moyen d’être certain qu’un couple est parfait : « La Love Machine », le révélateur de compatibilité amoureuse entre deux personnes. Si un couple envoyé en « Love Machine » est découvert comme un « match parfait », il part en lune de miel sans quitter le jeu puisqu’ils participeront chaque vendredi à « la Cérémonie des couples » ! Entre amour et stratégies, rendez-vous amoureux et soirées entre célibataires, suivez sur NT1 l’aventure unique de ces 20 célibataires prêts à tout pour découvrir leur match parfait ! Leurs certitudes sur les relations amoureuses vont être remises en cause... Les célibataires sauront-ils reconnaître leur âme sœur ? Vont-ils privilégier les sentiments au jeu ? Zoom sur la mécanique : « LE DATE CHALLENGE » : Chaque lundi, les célibataires s’affrontent sur une épreuve sportive. Les 3 gagnants choisissent la personne de leur choix pour partir en « DATE ». « LE DATE » : Les 3 couples gagnants partent ensemble faire une activité qui peut les rapprocher... ou pas ! « LA LOVE MACHINE » : Les célibataires restés à la Villa nomment parmi les 3 couples partis en « DATE » lequel devra passer dans « LA LOVE MACHINE » afin de vérifier s’il s’agit d’un couple parfait. « LA CÉRÉMONIE DES COUPLES » : Chaque vendredi, tous les célibataires forment des couples pour essayer de désigner les 10 « couples parfaits » et ainsi gagner les 200 000 euros en jeu. A chaque cérémonie, les célibataires sont avertis par des faisceaux lumineux sur le nombre de « couples parfaits » trouvés mais sans savoir de qui il s’agit.