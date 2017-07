Caroline demande des explications à Mickaël  

La bombe de Pariss a fait des gros dégâts dans la maison, en effet, plus personne ne semble se faire confiance et Mickaël s'est mis une bonne partie des filles à dos. Caroline, à qui Mickaël avait sorti de belles phrases quelques jours plus tôt, est vexée et attend du jeune homme des explications sur son comportement. Face à tout le monde, Mickäel est déstabilisé, il cherche à se défendre comme il peut, mais ça ne suffit malheureusement pas. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1