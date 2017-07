Claire et Mathieu choisissent les binômes du date challenge  

Le date challenge est sur le point de commencer. Mais cette semaine, ce ne sont pas les habitants qui vont choisir qui sera leur binôme. Ce sont Claire et Mathieu, en pleine lune de miel, les deux tourtereaux vont devoir faire en sorte de créer des couples les plus probables possible. Claire et Mathieu n'ont pas hésité à séparer les couples, Iris et Illan, Yamina et Quentin, Felipe et Estelle ou encore Tom et Hagda. Le jeu c'est le jeu et ils veulent le remporter ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1