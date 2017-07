CLASH - Estelle maintient n'avoir rien fait avec Fabien !  

Lors de la soirée vérité, Estelle a rétabli la vérité concernant une rumeur qui circule à son sujet. Le même soir, Fabien se confie à certains habitants et avoue qu'Estelle a menti et qu'il s'est bien passé quelque chose entre eux un jour où la jeune femme était en froid avec Felipe. Estelle a vite vent de ses propos par Felipe. Elle sort de ses gonds et va régler ses comptes avec Fabien devant toute la maison. Alors qui de Fabien ou Estelle ment ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1