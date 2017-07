La danse caliente d'Illan sur Marion  

Les garçons ont tous montré leur talent aux filles à l'exception d'Illan. C'est le moment pour le jeune homme de montrer de quoi il est capable. Iris décide de ne pas regarder la prestation d'Illan, et part du jardin. Lui qui avait prévu de lui faire une danse, il se rabat alors sur une autre fille, Marion. La danse qu'il entreprend avec elle, est plutôt osée et choque la majorité des filles, mais Marion ne voit aucun souci et semble apprécier la prestation d'Illan . 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1