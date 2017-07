Date Challenge #4  

Pour ce quatrième date challenge, ce sont d'abord les garçons qui sont mis à l'épreuve. Ils doivent faire la différence et montrer qu'ils sont les meilleurs. La première épreuve touche à son terme, le challenge ? Soit boire six shot de sauce pimenté soit manger un tentacule de poulpe. Dès la première manche, Yoann, Illan et David sont disqualifiés. Il ne reste plus que six garçons. Pour la prochaine épreuve les filles vont devoir mettre les mains à la pâte. Les quatre couples sélectionnés participeront à la troisième manche et tenteront de gagner un super date. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1