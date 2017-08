Le date challenge de la semaine !  

Pour ce date challenge, c'est au tour des garçons de tout donner et en plus, l'épreuve est physique ! Ils vont devoir récupérer des pneus à leur prénom et en empiler cinq sur la colonne de la fille avec qui ils veulent partir en date ! Les trois garçons les plus rapides remportent un date. Les garçons doivent se mettre d'accord afin de pouvoir s'entraider. Alors quels seront les trois garçons les plus rapide et ayant le plus d'endurance ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1