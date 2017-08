Le date d'Estelle et Fabien  

Estelle, Fabien, Yoann et Sarah sont partis en rendez-vous dans un magnifique hôtel hors de la villa pour 24h. A peine arrivés, Estelle et Fabien invitent Sarah et Yoann pour un petit jacuzzi. Vient ensuite le dîner, celui-ci se fait en tête à tête. Sarah et Yoann quittent alors la chambre de leurs amis pour profiter de leur tête à tête de leur côté. Estelle et Fabien se retrouvent seuls, comment le repas va-t-il se passer ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à partir de 17h40 sur NT1.