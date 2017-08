Le date d'Hagda et Tom  

Ces derniers jours, la relation entre Hagda et Tom ne va pas bien. En effet, Marion n'étant pas un match parfait avec Illan, elle a tenté de se rapprocher de Tom, qu'elle pense, à présent, être son match parfait. En voyant ça, Hagda n'a pas du tout apprécié. De plus, elle a vu un Tom qui se laissait faire. Suite à ce comportement, Hagda s'est éloignée de Tom, le laissant dans l'incompréhension. Pour les deux tourtereaux, ce tête à tête est l'occasion de mettre les choses à plat et de renouer le contact. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.