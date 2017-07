Le date de Marion et Illan  

Alors que Yamina, Tom, Quentin et Iris sont en date, les autres habitants font un concours de Limbo. Le duo gagnant remporte un tête à tête pour apprendre à mieux se connaître. C'est Marion et Illan les grands chanceux, ils se retrouvent une coupe de champagne à la main et les pieds dans l'eau. Marion joue carte sur table, elle sait qu'Illan est son match. Illan avoue penser la même chose. Les deux candidats sont très complices. A ce moment là, Iris semble très loin pour le jeune homme. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1