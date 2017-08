Le date d'Illan et Yamina  

Yamina et Illan, Sarah et Olivier et Caroline et Quentin, les six gagnants du date challenge de la semaine sont partis faire du quad. C'est le moment pour Illan et Yamina de s'isoler pour discuter et apprendre à se connaître. Hors de la villa, Illan montre une autre image de lui à Yamina, il est plus posé, mature et fait plus "homme" que ce qu'il peut dégager à la villa. Avec ce rendez-vous, dans la tête de Yamina, l'idée comme quoi Illan pourrait être son match se renforce. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.