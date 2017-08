Le date d'Iris et Illan  

L'activité karting est terminée, c'est le moment pour chacun des trois couples de partir en tête à tête. Après Caroline et Olivier, entre qui le feeling est bien passé, vient Iris et Illan. Entre les deux candidats, les choses ont été compliquées ces derniers temps suite à l'infidélité d'Illan. Iris ne lui fait plus confiance et c'est justement ça qu'Illan va tenter de récupérer. Il prend son temps, il semble comprendre que ce n'est pas gagné. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1