Le date d'Iris et Quentin  

Au premier contact, Iris et Quentin n'ont pas du tout accroché. Pour Quentin, Iris est une mauvaise personne, qui manque d’honnête et qui est manipulatrice. Ce date lui a permis de découvrir une Iris très différente. Il profite alors de ce moment pour lui avouer ce qu'il pensait d'elle et également pour lui dire que ce n'est plus le cas. La discussion se tourne alors vers le sujet le plus important, sont-ils un couple parfait ? Selon eux, ce n'est pas impossible. Reste encore à voir s'ils seront envoyé dans la love machine pour tester leur compatibilité. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1