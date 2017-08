Le date de Marion et Illan  

Sarah et David, Yoann et Estelle et Illan et Marion sont partis en date après avoir remportés le date challenge de la semaine. C'est au tour de Marion et Illan de partir en tête à tête. Ils discutent de leur relation cachée et Illan, qui pensait tout contrôler à ce jour, se rend vite compte qu'il n'a pas les cartes en main et que c'est finalement Marion qui mène la danse. Le jeune homme semble perdu, il ne sait pas si il doit continuer ce double jeu ou bien arrêter. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1