Le date de Sarah et Olivier  

Yamina et Illan, Sarah et Olivier et Caroline et Quentin, les six gagnants du date challenge de la semaine sont partis faire du quad. C'est le moment pour Olivier et Sarah de partager un moment à deux, en tête à tête. Pour la première fois, Sarah semble intimidée par un garçon. Devant Olivier, la jeune femme "grande gueule" a laissé place à une femme plus douce presque gênée de parler de peur de dire une bêtise. Olivier ressent-il la même chose ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.