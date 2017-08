Trahison ? La température montre entre Tom et Marion...  

Pour l'aider à trouver son match, Tom est envoyé en rendez-vous avec Marion, Caroline et Estelle. Les quatre candidats arrivent dans un bar de Marbella. Dans un premier temps, ils discutent et cherchent qui pourrait être le match de Tom. Mais peu de temps après, la fête commence! En effet, des shots leurs sont apportés et Tom propose une façon de les boire plutôt spéciale ! Une chose est sûre, la soirée promet d'être mouvementée. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.