Entre Yamina et Illan, c'est soirée confession  

Iris et Illan ainsi que Yamina et Quentin, sont partis en rendez-vous 24h hors de la villa. Alors qu'ils pensaient profiter en couple de leur tête à tête, Elsa en a décidé autrement. Pour les aider dans la quête des 10 couples parfaits, elle a décidé d'échanger les couples. Yamina et Illan ainsi qu'Iris et Quentin se retrouvent alors à passer la soirée ensemble. Pour Yamina et Quentin, ce dîner à des allures de confession. Les deux candidats sont-ils un match parfait ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.