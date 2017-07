Estelle : bisous ou pas bisous avec Fabien ? #KissEnScred  

La soirée action ou vérité continue, Estelle lance la roue et tombe sur une vérité. Marion se fait un plaisir de lui poser une question très personnelle et très attendue par les autres habitants. Estelle change d'expression, si elle semble si dérangée par cette question c'est parce qu'une rumeur court sur elle dans la maison et sa réponse est l'occasion d'y mettre fin. Felipe est inquiet, il attend avec impatience le fin mot de l'histoire. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1