Estelle et Fabien décident de dormir ensemble !  

Les quatre vainqueurs du date challenge de la semaine sont dans un magnifique hôtel d'Espagne, loin de la villa. Estelle et Fabien et Yoann et Sarah partagent un bon dîner en tête à tête. Estelle, avant son départ de la villa a promis à Felipe qu'elle ne dormirait pas avec Fabien mais bien avec Sarah. Mais au moment de dormir, la jeune femme semble bien avoir oublié cette promesse. Elle se couche au côté du jeune homme. Comment Felipe va-t-il réagir en apprenant cette trahison ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.