Estelle et Felipe, c'est fini !  

Estelle, Fabien, Yoann et Sarah sont partis en rendez-vous dans un magnifique hôtel hors de la villa pour 24h. Avant son départ, Estelle avait promis à Felipe, son copain, de ne pas dormir avec Fabien mais avec Sarah. A leur retour, Sarah avoue ne pas avoir dormi avec Estelle. Felipe prend Estelle à part et règle ses comptes avec elle. Le ton monte entre les deux candidats, Estelle prend une décision, elle rompt avec Felipe et quitte la pièce, laissant le jeune homme seul. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.