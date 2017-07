Exclu - Episode 21 : Estelle : "Je fais mes affaires et je me casse"  

Dans votre épisode de lundi soir (épisode 21) : L'histoire entre Estelle et Fabien est allée beaucoup trop loin. Pour Estelle, le jeune homme ment et cherche à nuire à son couple avec Felipe. Elle part seule, dehors, pour se calmer. Illan la rejoint et essaye de raisonner la jeune femme qui n'a qu'une idée en tête, faire sa valise et partir de cette maison. En larmes, Estelle ne veut rien entendre. Va t-elle quitter l'aventure ? La réponse dans le prochain épisode. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1