Exclu - Episode 23 : Illan va-t-il aller en love machine ?  

Dans votre épisode de mercredi soir (épisode 23) : Les trois couples gagnants du date challenge sont en rendez-vous. Les autres habitants en profitent pour réfléchir au duo qu'ils vont envoyer en love machine. Iris et Tom font le point. Avec Quentin, Yamina, Fabien, Felipe et d'autres, ils se sont accordés pour ne pas voter Marion et Illan. Mais Iris redoute que certains retournent leur veste. Tom essaye de la rassurer mais ne semble, lui-même, pas convaincu. Alors Iris a-t-elle des raisons de s’inquiéter ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1