Exclu - Episode 24 : Illan : "On n'a pas tous les mêmes valeurs"  

Dans votre épisode de jeudi soir (épisode 24) : la love machine entre Marion et Illan va avoir lieu. Illan n'a toujours pas digéré la trahison de ses amis. En effet, Fabien et Quentin ne devaient pas voter contre lui et pourtant, ils l'ont fait. Conclusion, Illan doit tester sa compatibilité avec Marion. S'ils sont un couple parfait, ils devront quitter la villa immédiatement. Illan tient à mettre les choses aux clairs devant tout le monde. Il prend alors la parole. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1