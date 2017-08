Exclu - Episode 25 : Yamina à la recherche de son match  

Dans votre épisode de vendredi soir (épisode 25) : Yamina est plus que jamais à la recherche de son match parfait. Après deux passages en love machine, un avec Tom et un avec Quentin, et deux échecs, elle est déterminée à connaître les autres garçons. Il lui reste quatre possibilités de match, mais Olivier, l'un des potentiels match, ne s'investit pas dans le jeu. Yamina s’énerve et ne comprend pas un tel comportement. Avec la cérémonie des couples qui arrive, elle aimerait savoir avec qui elle peut se présenter. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.