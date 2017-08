Exclu - Episode 26 : Sarah à bout à cause de Marion  

Dans votre épisode de lundi soir (épisode 26) : Sarah se réveille de mauvaise humeur en ce début de semaine. En effet, la jeune femme n'a pas pu fermer l’œil de la nuit. La raison ? Selon elle, Marion et Illan se sont retrouvés dans la nuit et n'ont pas arrêté de faire des allers-retours dans la chambre. Elle confronte Marion dès leur réveil, Marion n'apprécie pas, les tensions sont plus présentes que jamais. Et la relation entre Marion et Illan ne cesse de faire parler d'elle. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1