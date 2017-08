Exclu - Episode 27 : Iris : "Je suis libre et je le vis super bien"  

Dans votre épisode de mardi soir (épisode 27) : Illan s'est fait prendre à son propre jeu. Iris a découvert la relation cachée qui entretenait avec Marion. La belle blonde n'y est pas allée pas quatre chemins, elle a rayé Illan de son aventure et de sa vie. On aurait pu penser que cette découverte anéantirait Iris, mais c'est tout le contraire. La jeune femme est plus épanouie que jamais. Elle a décidé de profiter de son aventure et de ne plus faire attention à Illan. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1