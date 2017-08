Exclu - Episode 28 : Iris et Fabien racontent leur date, Illan se décompose  

Dans votre épisode de mercredi soir (épisode 28) : Les six gagnants du date challenge sont partis en rendez-vous jet ski. A leur retour, ils vont savoir qui va être testé en love machine cette semaine. Mais avant ça, Elsa tient à avoir les impressions du tête à tête d'Iris et Fabien. Les deux candidats semblent avoir apprécié le moment et se sont découverts. Illan, face aux réponses de Fabien et Iris, ne peut cacher son énervement. Le jeune homme se décompose mais sait qu'il ne peut rien y faire. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.